Eşini 18 bıçak darbesiyle yaraladı, 18 yıl hapis cezası aldı!

Ümraniye'de 2019 yılında eşi Ayşe P'yi (26) 18 yerinden bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Kadir P. (29) "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kadir P. katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık avukatı savunmasında, "Olayın oluş şekli itibariyle eylemin yaralama olarak nitelendirilmesi gerekir. Eylemi tamamlama imkanı varken son vermiştir. Eğer ceza verilecekse yaralanmadan hüküm kurulmasını, pişmanlığı, hastalığı nazara alınarak üst sınırdan lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederiz" diye konuştu. Son sözü sorulan sanık Kadir P. ise "Ben bu olayı hastayken yapmıştım, çok pişmanım. Şu anda iyiyim. Tedavilerim olumlu neticelendi. Şu anda iyiyim" dedi.

18 yıl hapse mahkum edildi

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Kadir Q'yi "Eşi kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kalmış olması nedeniyle heyet, kanun gereğince sanık Kadir P'yi "Eşi kasten öldürmete teşebbüs" suçundan 18 yıl hapse çarptırdı. Mahkeme, sanığın cezasında takdiren başka bir indirim uygulamadı.