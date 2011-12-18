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Yaşam

Eşi artık Kobe'yi istemiyor

NBA takımlarından Los Angles Lakers'ın yıldızı Kobe Bryant'ın eşi boşanmak için dava açtı.

18 Aralık 2011 02:00

T24 - NBA takımlarından Los Angles Lakers'ın yıldızı Kobe Bryant'ın eşi boşanmak için dava açtı.
 

NBA yıldızı Kobe Bryant'ın karısı Vanessa, eşiyle aralarında üstesinden gelinemeyecek farklılıklar bulunduğu gerekçesiyle boşanma davası açtı.


Vanessa, dava dilekçesini dün Kaliforniya eyaletinin Santa Ana kentindeki mahkemeye sundu.


Çiftin temsilcisi yaptığı açıklamada, Bryantların bir hukuk danışmanı yardımıyla boşanmalarıyla ilgili tüm sorunları çözdüğünü ve yargının çiftle ilgili durumu gelecek yıl karara bağlayacağını kaydetti.


NBA'in en büyük ekiplerinden Los Angeles Lakers'te forma giyen Kobe Bryant, Vanessa ile 10 buçuk yıldır evli. Çiftin 8 ve 5 yaşında iki kızı var.


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