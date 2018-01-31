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ESHOT Genel Müdürü'ne yumruklu saldırıda, sendika temsilcisine gözaltı (3)

SENDİKA TEMSİLCİSİ DE TUTUKLANDI İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, ESHOT Genel Müdürü Raif Canbek'e, evine doğru yürüdüğü sırada yumruklu saldırıda bulunulmasıyla ilgili olarak yakalanıp gözaltına alınan 17 yaşındaki şüphelinin ardından, Genel-İş Sendikası'nı

31 Ocak 2018 20:36

SENDİKA TEMSİLCİSİ DE TUTUKLANDI
İzmir\'in Karşıyaka ilçesinde, ESHOT Genel Müdürü Raif Canbek\'e, evine doğru yürüdüğü sırada yumruklu saldırıda bulunulmasıyla ilgili olarak yakalanıp gözaltına alınan 17 yaşındaki şüphelinin ardından, Genel-İş Sendikası\'nın ESHOT Genel Müdürlüğü\'ndeki temsilcisi İbrahim Pamuk da tutuklandı. İbrahim Pamuk\'un daha önce bir toplantı sırasında Canbek ile tartıştığı, olayın bundan kaynaklandığı ileri sürüldü.
SENDİKAYLA İLİŞKİSİ KESİLDİ
Genel İş Sendikası 2 No\'lu Şube Başkanı Arif Yıldız, konuyla ilgili olarak Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği binasında açıklama yaptı. İbrahim Pamuk\'un yönetim kurulu kararıyla sendikayla ilişkisinin kesildiğini vurgulayan Yıldız, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu söyledi. Yıldız, bu tür olayların sendikal haklar ve mücadelelerle hiçbir alakasının olmadığını belirterek, \"Yaşanan olayda sendikamızın adının geçmesi, kurumumuzun ve şubemizin demokrasi, insan hakları, barışın savunulması ve şiddete karşı mücadele çizgisine haksızlıktır\" dedi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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