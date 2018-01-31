ESHOT Genel Müdürü'ne yumruklu saldırıda, sendika temsilcisine gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde, ESHOT Genel Müdürü Raif Canbek\'e, evine doğru yürüdüğü sırada yumruklu saldırıda bulunulmasıyla ilgili olarak yakalanan 17 yaşındaki bir gencin ifadelerinden yola çıkan polis, Genel-İş Sendikası\'nın ESHOT Genel Müdürlüğü\'ndeki temsilcisi İbrahim P.\'yi gözaltına aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin toplu ulaşım kurumlarından olan ESHOT\'un Genel Müdürü Raif Canbek, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde, Karşıyaka ilçesindeki evine girmek üzereyken, bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan Canbek, olayı gören komşuların ihbarı üzerine gelen ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada çekilen beyin tomografisinde herhangi bir sorun çıkmayan Rafi Canbek, yüzüne dikiş atılmasının ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 17 yaşında bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin Çocuk Şube Müdürlüğü\'nde alınan ifadelerinden yola çıkan polis, azmettirici olabileceği şüphesiyle Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu\'na (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası\'nın ESHOT Genel Müdürlüğü\'ndeki temsilcisi İbrahim P.\'yi gözaltına aldı. İbrahim P., Bozyaka\'daki Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



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