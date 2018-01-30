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ESHOT Genel Müdürü'ne yumruklu saldırı şüphelisi gözaltına alındı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, ESHOT Genel Müdürü Raif Canbek'e dün akşam evine gittiği sırada yumruklu saldırıda bulunduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı

30 Ocak 2018 20:06

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde, ESHOT Genel Müdürü Raif Canbek\'e dün akşam evine gittiği sırada yumruklu saldırıda bulunduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin toplu ulaşım kurumlarından olan ESHOT\'un Genel Müdürü Raif Canbek, dün akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesindeki evine girmek üzereyken, bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan Canbek, olayı gören komşuların ihbarı üzerine gelen ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada çekilen beyin tomografisinde herhangi bir sorun çıkmayan Rafi Canbek, yüzüne dikiş atılmasının ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yumruklu saldırının şüphelisi olarak 17 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli gencin, Çocuk Şube Müdürlüğü\'ndeki sorgusu sürerken, polisin, olayın arkasında azmettirici kişi ya da kişiler olabileceği düşüncesiyle soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

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