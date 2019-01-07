ESET: Yasadışı kripto madencilik eylemleri 2019'da devam edecek

İstanbul, 7 Ocak (DHA) - Küresel antivirüs yazılım kuruluşu ESET, kripto para birimlerinin geçen yıl boyunca değer kaybetmelerine rağmen, 2019’da geniş çaplı üretim hedefleyen yasa dışı kripto madencilik eylemlerinin devam edeceği uyarısında bulundu.

ESET’in yayınladığı \"Küresel köyde gizlilik ve ihlal\" başlıklı siber tehdit öngörülerinde, ESET Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı David Harley, bir cihazın yasa dışı yollarla ele geçirildiği ve “cryptojacking” olarak tanımlanan kripto para madenciliğinin, 2019’da hiçbir yavaşlama belirtisi göstermediğini belirtti:

“İşleme pastasından daha yüksek kalorili pay elde etmek için rakip kripto para madencilerinin, ele geçirilmiş sistemlerde yer alan diğer kripto para madenciliği yazılımlarını kaldırmaya çalıştığını göreceğiz.\"

Raporda siber saldırganların kripto para üretimi için akıllı ev cihazlarını kullanarak kripto madencilik eylemleri yapacağını öngörüsü yer alırken, saldırganların zararlı yazılımlarla başkalarının sistemlerine yasa dışı şekilde erişim sağlayarak akıllı ev aletleri üzerinden büyük boyutlu ağlar olan kripto maden çiftlikleri (cryptomining farms) kurabileceği vurgulandı. Rapora göre siber saldırganlar, akıllı ev cihazlarının güvenlik açıklarını tespit ederek bunları ayrıca dolandırıcılık faaliyetleri ve fidye yazılımları için de kullanmaya devam edebilir.

ESET uzmanları, 2019\'da gerçekleşecek veri toplama girişimlerinde siber suçluların otomasyon ve makine öğrenimi kullanımında artış görüleceğini, böylece daha kişiselleştirilmiş ve sofistike kimlik avı kampanyalarının ortaya çıkacağını öngördü. ESET Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Lysa Myers’e göre “makine öğrenimi bu alandaki etkinliğin artmasına yardımcı olabilir”. (Fotoğraflı)