ESET Türkiye’de birinci, dünyada ikinci

T24 - Antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in yaptırdığı araştırmaya göre Türkiye’de toplam 11 milyon kişi internet güvenliği konusunda ESET NOD32 ve ESET Smart Security ürünlerini kullanıyor. Araştırma, yüzde 33’lük tercih oranıyla Türkiye’de en çok kullanılan antivirüs markasının ESET olduğunu aktarıyor. Verilere göre Türkiye, Rusya’dan sonra ESET ürünlerinin dünyada en çok tercih edildiği ikinci ülke oldu.

Dünya çapına yayılmış 135 milyon kullanıcısıyla, dünyanın en çok tercih edilen antivirüs markalarından biri olan ESET’in bağımsız uluslararası danışmanlık şirketi United Consultants’a yaptırdığı araştırmanın sonuçları ilginç veriler ortaya koydu. 2010 yılının son çeyreğinde 49 ülkede gerçekleştirilen araştırma, Türkiye’de 10 milyon 956 bin kişinin NOD32 ve Smart Security ürünlerini kullandığını gösterdi.

Türkiye’de antivirüs = NOD32

Araştırma verilerine göre Türkiye’de bireysel ve kurumsal tüm kullanıcılar bazında antivirüs yazılımı kullananların yüzde 33’ü NOD32 ve Smart Security ürünlerini değerlendiriyor. Buna göre ülkemizde bilgisayarlara yüklenen her üç antivirüs yazılımından biri ESET. Bu veriler, ESET’in Türkiye’de en çok kullanılan antivirüs markası olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye, Rusya’dan sonra ikinci sırada

Araştırma verileri Rusya’da 14 milyon 361 bin kişinin ESET ürünü kullandığını gösteriyor. İkinci sıradaki Türkiye’de ise 10 milyon 956 bin kişi ESET’i tercih ediyor. Bu rakam hem lisanslı hem de lisanssız kullanımı kapsıyor. Türkiye’yi 9 milyon 36 bin kişilik kullanıcı sayısıyla Arjantin izliyor.

Marka bilinirliği çok yüksek

Internet kullanıcıları açısından Türkiye, ESET ve NOD32 markalarının bilinirliğinin dünyada en yüksek olduğu ülkelerin başında geliyor. Slovakya, Ukrayna ve Macaristan’dan sonra Türkiye, dünyada yüzde 87’lik oran ile marka bilinirliğinde dördüncü sırada.











ESET, hangi ülkelerde hangi oranla birinci?

Türkiye (yüzde 33), Slovakya (yüzde 56), Ukrayna (yüzde 33), Romanya (yüzde 27), Macaristan (yüzde 40), Hırvatistan (yüzde 29), Bulgaristan (yüzde 32), Yunanistan (yüzde 21), Tayvan (yüzde 17) Tayland (yüzde 41), Hong Kong (yüzde 33), Meksika (yüzde 23), Peru (yüzde 38), Arjantin (yüzde 35) ve Şili (yüzde 30), ESET’in ulusal antivirüs pazarlarında lider olduğu ülkeler. İspanya, Rusya ve İsrail gibi ülkelerde ikinci sırada olan ESET, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’de ise %6’lık kullanım oranıyla üçüncü sırada yer alıyor.

Antivirüste en büyük pazar ABD’de

Türkiye antivirüs konusunda dünyanın en büyük 10 pazarı arasında yer alıyor.

Dünyanın en büyük pazarı, 229 milyon 664 bin kişilik piyasasıyla Amerika Birleşik Devletleri. ABD’yi Japonya (92 milyon 204 bin) ve Hindistan (77 milyon 760 bin) izliyor. Türkiye, 32 milyon 900 bin kişilik pazarıyla, dünyanın 10’uncu en büyük antivirüs pazarı olarak değerlendiriliyor.

'Hem bireysel hem kurumsal koruma için doğru tercih'

Verileri değerlendiren ESET Türkiye CEO’su Alain Soria, giderek artan internet kullanımı ve hızlı virüs yayılımı nedeniyle Türkiye’nin antivirüs kullanımında öne çıkan bir ülke haline geldiğini söyledi. Soria, “Güçlü koruma, kullanım kolaylığı, az sistem kaynağı tüketimi ve Türkçe teknik destek, NOD32 ve Smart Security ürünlerimizi, antivirüste Türkiye’nin en çok tercih edilen markaları haline getirdi. Dünyada da Rusya’dan sonra ikinci sırada olmamız, ESET’in ülkemiz açısından en doğru ve beğenilen ürünleri sunduğunu ortaya koyuyor. Sadece bireysel değil kurumsal olarak da ESET, öncelikle tercih ediliyor. TBMM, Başbakanlık, GATA, İstanbul Üniversitesi gibi kamu ve eğitim kurumlarının yanı sıra her ölçekten 6 bin 800’ü aşkın şirket, güvenlik için ESET’i kullanıyor“ diye konuştu.