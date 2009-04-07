Eserler LÖSEV için

Erzurum’da Atatürk Üniversitesi'ne bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘sanatsal duyarlılık günleri' kapsamında grafik, resim, heykel ve tiyatro bölümü öğrencileri eserlerini lösemili çocuklar için satışa çıkardı.



Atatürk Üniversitesi kampusundaki Atatürk Bilim anıtı önünde kurdukları standlarda fotoğraf, heykel, vitray, karakalem portre, kukla, ebru, tezhip ve çini çalışması yapan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserleri büyük ilgi gördü.



İki gün sürecek olan organizasyonda müzik bölümü öğrencilerinin de çeşitli konserler vereceğini belirten Geliri Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışlayacaklarını söyleyen Resim Bölümü öğretim görevlisi Ayça Alper, sanatçı adaylarının bu tür yardım çalışmalarına duyarlı olduğunu göstermek istediklerini dile getirdi.



Öğrencilerin eserlerini 2 ile 10 lira arasında satacağını ve kumbaralarda toplanacak tüm gelirin Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışlanacağını belirten Ayça Alper, “İki gün boyunca yaklaşık 150 öğrenci bu organizasyonda yer alacak. Her biri öğretim gördüğü bölümle ilgili olarak ortaya çıkardığı eserin satışını yapacak ve elde edilen para kumbaralarda toplanacak” dedi.



Sanatsal etkinliklerini geleneksel hale getirip her yıl başka bir vakıf yararına düzenleyeceklerini belirten Alper, “Böylece öğrencilerimizi bu tür sosyal projelere karşı duyarlı hale getirmek istiyoruz. Umarım ikinci günün sonunda LÖSEV'e ciddi bir katkı sağlayabiliriz'' diye konuştu.









