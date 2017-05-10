Eser Yenenler: Yuva yıkan kadın gibi oldum, o gece kimse kimseyi aldatmadı

Eser Yenenler, Murat Boz'un sevgilisi Aslı Enver'i aldattığı yolunda ileri sürülen iddiayla ilgili olarak sosyal medya hesabında açıklama yaptı. "Yuva yıkan kadın gibi oldum" diyen Yenenler, sözlerini "O gece kimse kimseyi aldatmadı, söylendiği gibi 5 kişi değil, 15 kişiydik. Bir de yuva yıkacak olsam en yakınımdakilerden başlardım" diye sürdürdü.

3 Mayıs'ta Murat Boz'un, Aslı Enver'i Eser Yenenler'in evinde Nihal ve Bahar Candan kardeşlerle aldattığı iddia edilmişti. Enver ve Boz ileri sürülen iddia hakkında açıklama yapmamıştı.

Eser Yenenler'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle: