Eser West, Survivor'dan neden diskalifiye edildi?

Eser West, sarfettiği ödül oyunun ardından açlıkla mücadele edemediği için yarışmaya veda etme kararı aldı. Yarışma başında çekilen tanıtım videolarında ada şartları hakkında yorum yapan Eser West, "Konuşmak kolay ama o adaya geldiğinde her şey değişir" mesajını vermişti.

Eser'in yarışmadan diskalifiye olması, bu sözleri destekler nitelikte oldu.

Eser West, 1990 yılında New York’ta dünyaya geldi. Asıl mesleği öğretmenlik olan Eser West, Guardia Communitiy College üniversitesinde eğitim hayatını tamamladı. Survivor 2017 yarışmacısı Eser, 1.75 boyunda ve 80 kilo ağırlığında.

Survivor'ın bu sezon en çok önem verilen konularından biri de puan durumu. Eser West çıktığı oyunlardaki performansı ile de dikkat çekiyor. Eser West bugüne kadar oynadığı 42 oyunun 23'ünü kazanmış ve 19'unu kaybetmiş durumda. Eser'in puanı ise 55

Yerine başka yarışmacı geliyor

Takımlar arası çekişmenin adaletli devam edebilmesi için adaya yeni bir ismin dahil olacağını duyuran Acun Ilıcalı, bu ismin 18 Şubat Cumartesi günü gönüllüler takımında olacağını bildirdi.