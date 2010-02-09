Eser: Keşke ‘peygamber’ demeseydim

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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için “peygamber” benzetmesini yapan AKP Aydın eski İl Başkanı İsmail Hakkı Eser sözlerinden pişman olmuş durumda.MHP'li Osman Durmuş tarafından Meclis kürsüsünde dile getirilmesinin ardından partisinden istifa etmek zorunda kalan Eser, Meclis Genel Kurulu'nda tekmeli, yumruklu kavgaya neden olan 'peygamber' benzetmesinin, MHP tarafından istismar edildiğini söyledi.Akşam gazetesine konuşan Eser, “'Anadolu'da bu benzetme çok yaygındır. Teşbihte hata olmaz. Ama keşke o benzetmeyi yapmasaydım. Ben aslında 'Başbakan melek gibi' demek istedim. Üzüntüm var, ama vicdanım rahat” dedi.Konuşmasının 10 ay önce MHP'lilerin eline geçtiğini anlatan Eser, 'Sözlerimin istismar edileceğini düşünerek o tarihte hemen notere başvurup MHP'ye ihbar gönderdim. MHP'li Oktay Vural'ın adına gönderdiğim noter tasdikli ihbarda, konuşmamın maksadını izah ettim ve yanlış anlaşılmaması gerektiğini vurguladım. Buna rağmen gündeme getirdiler' diye konuştu.