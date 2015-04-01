Eser kaçakçılığıyla "Süryani soykırımı" teklifi



Başını eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin çektiği ana muhalefet partisi Halk Hareketi Birliği (UMP) üyesi olan Boyer, beraberindeki 15 milletvekiliyle birlikte “1915 Süryani Soykırımının Tanınması” başlıklı bir yasa teklifi hazırladı. İki maddeden oluşan yasa teklifinde Fransa’nın, “Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirilen Süryani soykırımını resmen tanıması” ve “Birinci Dünya Savaşı’nın Süryani soykırımı kurbanlarını her yıl 24 Nisan’da anması” talep ediliyor.

Yasa teklifinin açıklama bölümünde “Süryani soykırımı” konusunda elle tutulur hiçbir somut tarihsel ve bilimsel veri veya kaynak yer almıyor. Boyer ve arkadaşları, yasa teklifine gerekçe olarak “günümüzde Doğu Hıristiyanlarının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olmasını” gösteriyor. Fransa’nın “Doğu Hıristiyanlarını korumakla yükümlü olduğunu”, bu yükümlülüğün Kanuni Sultan Süleyman ile Fransa kralı 1. François arasında imzalanan kapitülasyonlara dayandığını savunuyor. Doğu’daki Hıristiyan azınlıkların korunmasının Fransa için “tarihi ve manevi ödev” olduğu ileri sürülüyor. Fransa’nın “1916 Sykes-Picot anlaşmaları temelinde Süryanileri korumak zorunda olduğu” tezi ortaya atılıyor.

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’nda “yaklaşık 1 milyon Süryani’nin yaşadığı”, bunların arasından “500 bin ile 750 bin” kişinin “soykırım” sırasında öldüğü öne sürülüyor. Osmanlı İmparatorluğu’nda “ikinci sınıf vatandaş” muamelesi gördüğü ileri sürülen Süryanilerin “Kürt eşkıyalığının kurbanı olduğu, katledildiği veya zorla Müslümanlaştırıldığı” not edildi.

Vikipedi'den kopyaladı

Ancak Boyer ve arkadaşlarının “derin bir tarihi bir çalışma” olarak Meclis’e sundukları bu çalışmanın “eser korsanlığı” olduğu ortaya çıktı. Yeşiller Partisi üyesi bir milletvekilinin asistanı, Meclis sekreteryası tarafından kendilerine gönderilen yasa teklifinin açıklama bölümünün Vikipedi’nin Fransızca sayfalarından (Wikipédia) doğrudan kopyalandığını fark etti. Zira Valerie Boyer, Vikipedi’ye gönderme yapılan ilişimleri (bağlantı - link) silmeyi unutmuştu. Yasa teklifinin açıklama bölümündeki birçok cümlenin, aralarında Vikipedi’nin “Ermeni soykırımı”, “Rum Pontus soykırımı”, “Osmanlı İmparatorluğu”, “Mezopotamya”, “20. Yüzyıl” ve “New York” hakkındaki Fransızca sayfaları da dahil olmak üzere 16 değişik ilişimden olduğu gibi kopyalandığı tespit edildi. Yasa teklifi metnine göre Boyer, cümleler üzerinde oynama zahmeti dahi göstermemiş.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından yasa teklifinin raportörlüğünü yapan Valerie Boyer Fransız medyasında alay konusu oldu. Le Monde gazetesinin haberinde, “Kopyala-Yapıştır muziplik, beceriklilik ve aşırı tutumlulukla icra edilmesi gereken bir sanattır” ifadelerine yer verildi. Le Nouvel Observateur dergisi ise “Eser korsanlığı çok basitleşti. Öyle ki milletvekilleri artık suçüstü yakalanıyor” ifadelerini kullandı.

Boyer ise “Konu hakkında fazla haber yok. Dolayısıyla bolca Wikipédia'dan esinlendim” ifadeleriyle kendisini savunmaya çalıştı.