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ESENYURT'TAKİ FABRİKA YANGINIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN 

Haber: Alper KORKMAZ - Kamera: Melih OKUMUŞ -  İSTANBUL DHA Esenyurt'ta bir palet fabrikasında çıkan ve çevredeki iki fabrikaya daha sıçrayan yangınla ilgili gözalaltına alınan 2 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

26 Ekim 2018 17:40

Haber: Alper KORKMAZ - Kamera: Melih OKUMUŞ -  İSTANBUL DHA
Esenyurt\'ta bir palet fabrikasında çıkan ve çevredeki iki fabrikaya daha sıçrayan yangınla ilgili gözalaltına alınan 2 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.
Çevredeki güvenlik kameralarının izlenmesi ve görgü tanıklarının dinlenmesi üzerine, fabrika bahçesinde yaktıkları sobanın devrilmesiyle yangının başlamasına neden oldukları belirtilen Afgan uyruklu işçiler Ahmet K. ve Mecid G. dün gözaltına alındı.  İki şüpheli bugün sağlık kontrolünden geçirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

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