ESENYURT'TAKİ FABRİKA YANGININDA "SOBA "İDDİASI

- 2 kişi gözaltına alındı

Haber: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta bir palet fabrikasında çıkan ve çevredeki iki fabrikaya daha sıçrayan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Çevredeki güvenlik kameralarının izlenmesi ve görgü tanıklarının dinlenmesi üzerine, fabrika bahçesinde yaktıkları sobanın devrilmesiyle yangının başlamasına neden oldukları belirtilen Afgan uyruklu işçiler Ahmet K. ve Mecid G. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangınla ilgili görüntüler

