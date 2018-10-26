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Esenyurt'taki fabrika yangını: kendilerini böyle savundular

Alper KORKMAZ- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, (DHA)-Esenyurt'taki fabrika yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı

26 Ekim 2018 20:44

Alper KORKMAZ- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, (DHA)-Esenyurt\'taki fabrika yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.
Esenyurt\'ta çıkan yangında 3 fabrika hasar görmüş ve olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı. Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi\'nde işlemleri süren 2 şüpheliyle ilgili ek gözaltı süresi alındığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri süren şüpheliler Ahmet K. ve Mecid G.\'nin  verdikleri ilk ifadelerinde ısınmak için ateş yakıp uyuduklarını yangının nasıl çıktığını bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.
Şüphelilerin yangının kaldıkları konteynerin dışında bir yerde çıktığını da belirtiği kaydedildi.
(FOTOĞRAF)

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