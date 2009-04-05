Esenyurt'taki esrarengiz patlama binayı çökertti

Merkez Mahallesi Bağlarçeşme Caddesi üzerindeki 2 katlı binada meydana gelen patlamadan hafif yaralı olarak kurtulan ve lise öğrencisi olduğu öğrenilen Oktay Tonka, amcasıyla birlikte kontrol etmek ve temizlemek için saat 02.00 sıralarında binaya geldiklerini söyledi. Tonka, olayı şöyle anlattı:"Amcam Faruk Tonka, binanın içine girdi. Ben de kapıdaydım. Amcam içeri girdikten çok kısa bir süre sonra büyük bir patlama sesi geldi. Parke işi yaptığımız için kimyasal yapıştırıcılar ve 2-3 tane LPG tüpü vardı. Patlamanın tüplerden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü amcam elektrik düğmesine bastığı anda büyük bir patlama oldu. Amcamın yerde yattığını gördüm. Amcam patlamanın etkisiyle yaklaşık 10 metre öteye savrulmuştu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla önce Esenyurt'taki bir polikliniğe gittik. Oradan da ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldik."Bu arada, Faruk Tonka'nın vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Jandarma ve itfaiye görevlilerinin patlamanın nedeni ile ilgili başlattığı çalışmaların devam ettiği bildirildi.Patlamada, binanın bir kısmı çökerken, çevredeki araçlarda da maddi hasar oluşmuştu.