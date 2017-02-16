"Esenyurt’ta zabıta silahlandırılıyor" iddiası

Esenyurt Belediyesi’nin 9 Şubat Perşembe günü yaptığı meclis toplantısından zabıta personelinin silahlandırılması kararı çıktığı iddia edildi.

Esenyurt Belediyesi iddiaları reddetti ve şu açıklamayı yaptı:

Son günlerde bazı ulusal ve yerel gazetelerde, belediyemiz ile ilgili yanlış ve yanlı yapılan haberler ile bir karalama kampanyası yürütülmektedir.

Yapılan haberlerde belediyemiz zabıtasının silahlandırıldığını ifade eden yazılar çıkmaktadır. Oysa doğrusu yazılanlar ile ilgisi olmayan, zabıtanın silahlanması değil, Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı alt birim olan Güvenlik Amirliğinde çalışan Silah Kullanma Belgesine sahip Özel Güvenlik görevlilerine, hizmet alanlarında taşımak üzere silah alınmasıyla ilgili Belediye Meclisi kararı alınmıştır.

Buradan anlaşılacağı üzere, silah alımı Zabıta personeline değil Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik personellerimizden Silahlı Güvenlik Sertifika sahibi olan personellerde görev yaptığı alan itibarı ile önem haiz eden silah alımı ile ilgili Zabıta Müdürlüğümüzün Başkanlık oluru ile ilgili belediye meclisine gönderdiği teklif Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmiştir. İlgili komisyon gerekli incelemeleri yaptıktan sonra teklifi uygun görüş ile Belediye meclisine havale etmiştir. Belediye Meclisi 09 Şubat 2017 tarihli oturumda oy çokluğu ile teklifi kabul etmiştir.

Buna göre 5188 Sayılı Kanun Maddelerinden Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu 8’nci maddesi;

MADDE 8- Hangi Koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurabileceği komisyon tarafından belirlenir.

Ancak Eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Özel güvenlik görevlileri özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar.

Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş tarafından temin edilir. Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar. Ancak özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli geçici sürekli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde kullanılmak üzere komisyon kararı ve valinin onayı ile silah alma taşıma ve kullanma izni verilebilir.

Meclis onayından sonra, 5188 Sayılı Kanun ve 8’nci maddesine göre 29-12-2016 tarih ve 88809512/7181-147826 sayılı Valilik onayının alınması üzere gönderilmiş silah alınmasına dair meclis kararıdır.

KHK (Kanun Hükmünde Kararnameler) 680’nci madde de 67 ve 68’ maddeler göre;

MADDE 67- 5188 Sayılı Kanunun 6’nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mülki idare amirleri; kamu güvenliğinin gerektiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulunduğu takdirde, ek önlemler aldırmaya yetkilidir.”

MADDE 68- 5188 Sayılı Kanunun 9’ncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel güvenlik görevlileri 7’nci maddede sayılan yetkileri sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanılabilir.

Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, para ve değerli eşya nakli ve cenaze töreni gibi güzergâh ifade eden durumlarda güzergâh boyu görev alanı sayılır. Görev alanı, zorunlu hallerde komisyon kararıyla genişletilebilir. Kişi korunmasında çalışan özel güvenlik görevlilerinin görev alanı; koruduğu kişi ile birlikte olduğunda ülke geneli, koruduğu kişi olmaksızın kişi koruma izni verilen ilin sınırlarıdır.”

Ayrıca 5188 Sayılı Kanun ve yönetmeliklerine göre Madde-24,25,26,27,28,29,30’ncu maddelerinde net olarak anlaşılacağı üzere özel güvenlik personellerinden silahlı güvenlik sertifikasına sahip olanların silah bulundurma ve taşımasına izni verildiği ve hatta tabanca dışında da görev niteliğine göre uzun namlulu silah Valilik oluru ile kullanma yetkisinin olduğu net olarak anlaşılmaktadır.

Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere ilgili yasa ve kanunlara göre silah bulundurma yetkisi Özel Güvenlik Personeli için Belediye Meclisinden karar alınmıştır.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

“Zabıta Müdürlüğü’nün 88809512/304.99/6002-111189 Sayılı yazısı ile Esenyurt Belediye Meclisi’nin 07.11.2016 tarihli oturumunda, komisyonumuza havale edilen talepleri incelenmiştir. Belediyemiz ana hizmet binasına yapılması muhtemel saldırı, sabotaj, vb. eylemleri önlemek, Mali Hizmetler Müdürlüğümüzdeki yoğun para akışının güvenliğini sağlamak üzere silahlı özel güvenlik kimlik kartı olan personel tarafından kullanılmak üzere kurumumuzca 2 adet MP-5 makineli tabanca ve 4 adet 9x19 mm kalibre tabanca alınması hususundaki talep komisyonumuzca uygun görülmüştür.”