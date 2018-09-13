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Esenyurt'ta yumruklu sandalyeli kavga

    Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta  Suriyeli iki grup arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı

13 Eylül 2018 14:47

 

 

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) ESENYURT\'ta  Suriyeli iki grup arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Esenyurt Merkez mahallesinde  dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir lokantada Suriyeli iki grup arasında alacak verecek tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucu bir kişi aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldı. Bayılan kişiyi çevrede bulununlar yardım etti. Olay anları dakika dakika güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kavga sonrası caddede yoğun güvenlik önlemi aldı.

(FOTOĞRAF)

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