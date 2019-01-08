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Esenyurt'ta yangın: 3'ü çocuk 7 kişi tahliye edildi

Ersan San-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta 5 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı

08 Ocak 2019 22:29

Ersan San-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT\'ta 5 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 3 çocuk 7 kişi tahliye edildi.
Yangın, 16.40 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi 304. Sokak\'ta 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Daireden dumanların çıktığını gören çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan 3\'ü çocuk 7 kişiyi merdiven aracıyla tahliye etti. 
Tahliye edilenler sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Esenyurt Devlet hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin dumandan etkilenen bir çocuğa olay yerinde gaz maskesi taktığı görüldü.

(FOTOĞRAF)

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