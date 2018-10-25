Esenyurt'ta yanan fabrikanın sahibi konuştu

Murat SOLAK - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, (DHA) ESENYURT\'ta sabah saatlerinde palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası olay yerine gelen fabrika sahiplerinden Mustafa Bozkurt, \"Yangın paletler alev aldıkça büyümeye başlamış\" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de yangın sonrası olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kıraç Evren Oto Sanayi Sitesi bulunan bir palet fabrikasında sabah yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın, binanın yanında bulunan alüminyum ve tekstil fabrikalarına sıçradı. Yangına çok sayıda ilçeden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın öğle saatlerinde tamamen söndürüldü.

\"YANGIN PALETLER ALEV ALDIKÇA BÜYÜMEYE BAŞLAMIŞ\"

Olaydan sonra olay yerine gelen alüminyum fabrikasının sahibi Mustafa Bozkurt, \" Palet fabrikasında çıkan yangın bizim fabrikaya sıçramış. İçeride çalışan yok. Mesai daha başlamadı. Mesai saat 08.00\'de başlıyor. Yangın 06.30 civarlarında çıkmış. Paletler alev aldıkça büyümeye başlamış. 30 kişi çalışıyor. Maddi hasar var tespit etmeye çalışıyoruz\" dedi.

\"CAN KAYBININ OLMAMASI SON DERECE SEVİNDİRİCİ\"

Yangın sonrası olay yerine gelerek incelemelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, \"Can kaybının olmaması son derece sevindirici. Bu ne ilktir ne de sondur. 8 ay önce TBMM\'ye bir araştırma önergesi verdik. Son bir yıldır Türkiye\'nin başta İstanbul olmak üzere çeşitli illerinde yüksek oranda yangınların çıkması, sadece teknik bir arızaya bağlanacak kadar basit olmadığı inancındayım. 8 ay geçmesine rağmen yetkililerden sorumuza cevap almış değiliz.\" dedi.

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