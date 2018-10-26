 ESENYURT'TA YANAN FABRİKALARDAKİ HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber- Kamera : Ali AKSOYER / İSTANBUL , (DHA)

Esenyurt\'ta 3 fabrikanın hasar gördüğü yangınla ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. 100 milyon liraya yakın hasar meydana geldiği belirtilen fabrikalar bugün havadan görüntülendi.

Akçaburgaz Mahallesi\'nde dün sabah palet fabrikasının deposunda çıkan yangın kısa sürede büyümüş ve yanında bulunan 2 fabrikaya da sıçramıştı. Çok sayıda ilçeden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Yangınla ilgili palet fabrikası çalışanı 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, bu sabah fabrikalara gelerek çalışma yaptı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili delil arandı. Çıkan yangında maddi hasarın yaklaşık 100 milyon lira olduğu kaydedildi. Fabrikalardaki hasar havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Yanan fabrikaların havadan görüntüleri

