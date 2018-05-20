Esenyurt'ta UBER sürücüsü, taksicilerin saldırısına uğradı

İstanbul Esenyurt’ta bir AVM önünden gelen çağrı üzerine müşterileri almaya giden UBER aracının etrafını taksiciler sardı. Sürücü kendisini tehdit ederek aracına vuran şahıslardan şikayetçi oldu.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Esenyurt’ta bir AVM’nin önünde meydana geldi. İddiaya göre, uygulama üzerinden çağrı alan UBER sürücüsü Ersen A., aracıyla AVM’nin önüne geldi. Burada müşterileri aracına alan sürücü gitmek istedi. Ancak sürücünün aracının önünü bir anda taksiciler kesti.

Taksicilerin önünü kesmesi üzerine sürücü yolculara ve kendine zarar gelmemesi için aracın kapılarını kilitleyerek, onların gitmesini bekledi.Taksiciler araca zarar vererek, sürücüyü tehdit etti.

Olayın ardından AVM’nin önünden ayrılan sürücü, yolcuları bıraktıktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.