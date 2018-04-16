Esenyurt'ta tüm yollar artık sadece 'tek yön'den akacak

İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT\'ta yürürlüğe koyulacak olan bir uygulama ile tüm cadde ve sokaklardaki trafik tek yön olacak. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, 43 mahalleyi kapsayan bu uygulama ile trafiğin büyük ölçüde rahatlamasını beklediklerini belirtirken, yayaların da daha rahat yürümesi ve park probleminin azalması hedefleniyor.

\'TRAFİK RAHATLAYACAK, OTOPARK ALANLARI AÇILACAK\'

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, uygulamanın önümüzdeki günlerde başlayacağını bildirerek “Esenyurt halkının emrindeyiz. Vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırmak en büyük hedefimiz. Bu doğrultuda yollarda tek yön uygulamasını hayata geçiriyoruz. Bununla trafik rahatlayacak. Araçların kafa kafaya gelmesi önlenecek. Yeni park alanları açılacak\" dedi.

Alatepe, şimdiye kadar 60 cadde ve sokakta 33 bin 774 metrekarelik alanda 16 kilometrelik yol çalışması gerçekleştirildiğini vurgulayarak \"59 sokakta da ham yol yapıldı. Şimdi yapacağımız çift taraflı trafiği tek yöne değiştirme uygulamasının herhangi bir maliyeti de olmayacak. Şeritleri belirleme ve işaretleme gibi işlemler yapılacak. İlçe trafiği rahatlayacağı gibi vatandaşlarımızın araçları için de yeni park alanları oluşacak. Yayalar daha rahat yürüyecek” diye konuştu.

Alatepe, trafikte tek yön uygulaması yapılan sokakları inceleyerek yakından takip etti. Vatandaşlar Alatepe’ye yapılan çalışmalara teşekkür ederek uygulamadan memnun olduklarını söylediler.

(FOTOĞRAFLI)