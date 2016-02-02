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Yaşam

Esenyurt'ta trafik kazası; 8 kişi yaralandı

Kaza dolayısıyla bölgedeki trafik bir süre kontrollü sağlandı

02 Şubat 2016 10:54

Esenyurt'ta, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen trafikkazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Caddesi Topkapı istikametinde, bir giyim firmasının çalışanlarını taşıyan, Ayhan E'nin kullandığı 34 YL 8311 plakalı servis otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Ayhan E. ise ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Bu arada, kaza dolayısıyla bölgedeki trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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