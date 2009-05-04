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Yaşam

Esenyurt'ta trafik kazası: 5'i ağır 13 yaralı

04 Mayıs 2009 04:52

Esenyurt'daki trafik kazasında, 5'i ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı.

Esenyurt'tan Avcılar yönüne giden ve bir fabrikaya ait işçileri taşıyan Osman Parlak yönetimindeki 34 NG 429 plakalı servis midibüsü, Yakuplu Köprüsü'nde virajı alamayarak yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı yola düştü.

Kaza sırasında midibüste bulunan ve sürücü Parlak'ın da bulunduğu 13 işçi yaralandı. Yaralılardan 7'si, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastenesi'nde, aralarında bir çocuğun da bulunduğu diğer yaralılar ise bölgede bulunan özel hastanelerde tedavi altına alındı.

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