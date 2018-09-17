Esenyurt'ta toplu sünnet şöleni

İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT Belediyesi geleneksel hale getirdiği toplu sünnet şölenlerinin 15’incisini gerçekleştirdi. 3 bin 14 çocuk ve ailelerinin katıldığı şölen renkli görüntülere sahne oldu.

Esenyurt Belediyesi tarafından 15\'incisi gerçekleştirilen toplu sünnet şöleni Esenyurt Turgut Özal Stadyumu\'nda yapıldı. Şölene önceden sünnet ettirilen 3 bin 14 çocuk aileleriyle birlikte katıldı. Çocuklar, Esenyurt Belediyesi tarafından alana kurulan şişme oyun parkları, masal kahramanları, palyaço, balonlar ve yüz boyama gibi etkinliklerle, aileler ise Koliva ve Erkam Aydar konseriyle eğlenceye doydu.

\"BAŞKAN ALATEPE TÜRKÜ SESLENDİRDİ, AİLELERLE HALAY ÇEKTİ\"

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ve eşi Fethiye Alatepe, Esenyurt AK Parti İlçe Başkanı Yasir Çelik ve Belediye Başkan yardımcılarının katıldığı şölen, mehter ekibinin gösterileriyle başladı. Şölende Başkan Alatepe sahneye çıkarak sanatçı Erkam Aydar’la birlikte \'Sarı Gelin\' türküsünü seslendirdi. Ardından alana inen Alatepe şölene katılan ailelerle halay çekti. Aileler, önce Erkam Aydar türküleriyle halay çekip oyunlar oynadı daha sonra ise, Koliva grubunun Karadeniz şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

Şölen alanında yapılan havai fişek gösterileri, palyaço, balonlar ve yüz boyaması gibi çeşitli etkinliklerin yanında çocukların eğlenmesi için şişme oyun parkları kuruldu. Şölende, ailelere ve çocuklara patlamış mısır, tatlı, içecek gibi ikramlarda bulunulurken şölene katılan çocuklar arasında kura ile belirlenen 41 çocuğa Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe bisiklet, saat, tablet gibi hediyeler verdi. Esenyurt Belediyesi’nin önceden sünnetlerini yaptırdığı 3 bin 14 çocuğun sünnet kıyafetleri de ücretsiz olarak belediye tarafından karşılandı.

\"ÇOCUKLAR, EN ÇOK SİZİN EMRİNİZDEYİZ\"

Şölende bir konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Çocuklar sizden beklentimiz çok büyük, büyüyün ve iyi insanlar olun.Bugün Peygamberimizin sünnetini yerine getirmekten ve sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada önceden sünnetlerini yaptırdığımız ve sünnet kıyafetlerini hediye ettiğimiz 3 bin 14 çocuğumuzun sünnet şölenini gerçekleştiriyoruz. Bugünün küçük beyefendileri, hepinizi selamlıyorum. Allah bundan sonraki süreçte yolunuzu hayırlı etsin. Bizim sizden beklentimiz fazla. Hep burada olun büyüyün bu vatana iyi insanlar olun. Doktorlar, mühendisler, cumhurbaşkanları olun. Küçük olmanıza bakmayın sizden beklentimiz çok büyük. İyi eğitim alacaksınız, bizler yardımcı olacağız. Bizler hep sizin yanınızda olacağız. Ailelerinize destek olacağız. Tek vatan, tek bayrak tek millet diyerek bu ülkeye sahip çıkacaksınız. Bizi birbirimizden ayırmak isteyenlere dur diyeceksiniz” dedi.

(GÖRÜNTÜLÜ/FOTOĞRAFLI)