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Yaşam

Esenyurt'ta 'Tim Burton' esintisi: Çaldıkları ayakkabıları elektrik teline astılar!

Esenyurt'taki olayın, Tim Buton'ın Big Fish filmiyle benzerlik göstermesi sosyal medyada gündem oldu

22 Nisan 2017 20:13

İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi sakinleri şu sıralar garip bir olayın kurbanı. Bir süredir kapı önlerinden çalınan ayakkabılar elektrik tellerine asılıyor. Kablolarda terlikten, bota, spor ayakkabısından, kadın ayakkabılarına kadar onlarca çeşit ayakkabı bulunuyor.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre mahallenin gençleri ve çocukları apartmanlara girerek ayakkabıları çalıyor. Çaldıkları ayakkabıları da sokakta bulunan elektrik tellerinin üzerine atıyorlar. Daha sonra ihtiyacı olan kişiler de beğendikleri ayakkabıyı alarak kullanıyor.

 

"Sevgililer gününde bile alıyorlar"

 

Mahalle sakinlerinden Muratcan Morkoç isimli vatandaş, "Ayakkabıları çalıp telle atıyorlar. İhtiyaç duyunca da oradan alıp kullanıyorlar. Sevgililer Günü'nde bile alıyorlar. Elektrik akımına kapılmamak için tellerden ayakkabılar boruyla alınıyor" diye konuştu.

"Belediye topladı 2 gün sonra gene oldu"

 

Bir başka mahalle sakini ise "İlk başta 2-3 tane vardı sonra belediye geldi topladı. Arkadaşlar hırs yaptı galiba 2 gün sonra her tarafı ayakkabı ile doldurdular" şeklinde konuştu.

Esenyurt Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek ayakkabıları topladı.

Olayın Tim Burton'ın yönettiği Big Fish adlı filmin sahneleriyle ile benzerlik göstermesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

 

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