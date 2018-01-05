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ESENYURT'TA TEMEL KAZISI SIRASINDA TOPRAK KAYMASI

  Haber- Kamera : Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA  Esenyurt'ta bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında toprak kaydı

05 Ocak 2018 17:42

 

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA 
Esenyurt\'ta bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında toprak kaydı. Kaymanın etkisiyle bir kamyon yan yattı.
Olay dün gece saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi, 3067 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde temel kazma çalışması yapılan bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Kayma nedeniyle yol üzerinde derin yarıklar ve çukurlar oluştu. Sokak üzerindeki park halinde bulunan kamyon yan yattı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, olay yerine gelen belediye ekipleri yola güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. 

Görüntü Dökümü:
-Kamyondan görüntü
-Yarık ve çukurlardan görüntü
-İnşaattan görüntü
-Diğer detaylar
 

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