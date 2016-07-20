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Yaşam

Esenyurt'ta satılık 'Pokemonlu ev'e müşteri yağıyor

İstanbul Esenyurt'ta bir emlakçı, Pokemonlu ev ilanı verdi

20 Temmuz 2016 01:26

Tüm dünyayı saran, son zamanlara Türkiye'de en çok aranan oyunlar arasına giren Pokemon GO çılgınlığı, ev ilanlarında da kendini gösterdi. İnternette bir alım satım sitesine konulan evin ilan görselinde pokemon karakteri bulunuyor. Emlakçı, evin ilanına Beylikdüzü'nden bakmaya gelenler dahi olduğunu söyledi.

CNN TÜRK’ten Tuğba Erol haberine göre, emlakçı Dinçer Aktaş konuyla ilgili olarak,  ''Popüler olmasından dolayı koydum. İlgi çekmek, dairenin satışını arttırmak istedim, nitekim öyle oldu. İstanbul'un en uzak yerlerinden Beylikdüzü'ne müşteriler geliyor. İlanı görüp arayan insanların ilk sorusu, 'Gerçekten pokemon var mı?' oluyor. Bu tarz ilanlara devam edeceğim'' dedi.

Pokemon GO'yu kendisinin de oynadığını belirten Aktaş, insanların ilana tepkisinin çok samimi olduğunu, gelen müşterilerle beraber pokemon avına çıktıklarını ve bu sayede bir çok insanla tanıştığını söyledi.

 

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