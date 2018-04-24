T24 LogoT24 Logo
Gündem

Esenyurt'ta sarı çizgi ihlaline af yok

İSTANBUL, (DHA) -ESENYURT Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırımı işgal eden 65 civarında esnafa 124’er liralık ceza kesti

24 Nisan 2018 15:57

İSTANBUL, (DHA) -ESENYURT Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırımı işgal eden 65 civarında esnafa 124’er liralık ceza kesti.

Esenyurt Belediyesi tarafından bir süre önce uygulamaya konan uygulamayla ilçe genelinde hem görüntü kirliliği azaltılmıştı hem de vatandaşların kaldırımlarda rahat yürümeleri sağlanmıştı. Belediyenin bu uygulaması vatandaşların büyük beğenisini kazanırken ilçe genelinde de sarı çizgili sokaklar her geçen gün artıyor.

Esenyurt Belediyesi\'nin iş yerlerinin kaldırım işgalini önlemek için  başlattığı Sarı Çizgi uygulamasına uymayan esnafa ceza yağdı. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırımlara taşan ilçe genelinde 65 esnafa kabahatler kanunu uyarınca 124’er liralık  ceza kesti.

“VATANDAŞLARIN KALDIRIMLARDA RAHATSIZ EDİLMESİNE İZİN YOK”

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, bu uygulama konusunda oldukça hassas olduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Denetimlerimizi aralıksız devam ettireceğiz. Vatandaşların kaldırımlarda rahatsız edilmesine müsamaha göstermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın talepleri bizim için emirdir. Hedefimiz kaldırımların yayalar tarafından daha sağlıklı bir şekilde kullanılmasıdır. Zabıta ekiplerimiz uygulamamız başladığı andan itibaren denetimlerini aralıksız devam ettiriyor. Bu konuda iş yeri sahipleri de duyarlı davranarak uygulamaya destek veriyor. Uymayanlara ise ceza veriliyor. Kaldırımlar vatandaşın hakkıdır. İşgal edilemez.”

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ESENYURT BelediyesiEsenyurt BelediyesiBelediyeninSarıKALDIRIMLARDA RAHATSIZ EDİLMESİNEYOK” Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat AlatepeVatandaşlarınVatandaşlarımızınHedefimizZabıtaBuUymayanlaraKaldırımlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24