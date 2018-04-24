Esenyurt'ta sarı çizgi ihlaline af yok

İSTANBUL, (DHA) -ESENYURT Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırımı işgal eden 65 civarında esnafa 124’er liralık ceza kesti.

Esenyurt Belediyesi tarafından bir süre önce uygulamaya konan uygulamayla ilçe genelinde hem görüntü kirliliği azaltılmıştı hem de vatandaşların kaldırımlarda rahat yürümeleri sağlanmıştı. Belediyenin bu uygulaması vatandaşların büyük beğenisini kazanırken ilçe genelinde de sarı çizgili sokaklar her geçen gün artıyor.

Esenyurt Belediyesi\'nin iş yerlerinin kaldırım işgalini önlemek için başlattığı Sarı Çizgi uygulamasına uymayan esnafa ceza yağdı. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırımlara taşan ilçe genelinde 65 esnafa kabahatler kanunu uyarınca 124’er liralık ceza kesti.

“VATANDAŞLARIN KALDIRIMLARDA RAHATSIZ EDİLMESİNE İZİN YOK”

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, bu uygulama konusunda oldukça hassas olduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Denetimlerimizi aralıksız devam ettireceğiz. Vatandaşların kaldırımlarda rahatsız edilmesine müsamaha göstermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın talepleri bizim için emirdir. Hedefimiz kaldırımların yayalar tarafından daha sağlıklı bir şekilde kullanılmasıdır. Zabıta ekiplerimiz uygulamamız başladığı andan itibaren denetimlerini aralıksız devam ettiriyor. Bu konuda iş yeri sahipleri de duyarlı davranarak uygulamaya destek veriyor. Uymayanlara ise ceza veriliyor. Kaldırımlar vatandaşın hakkıdır. İşgal edilemez.”

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