Esenyurt'ta pompalı tüfekle rastgele ateş açtı; yaralılar var

Esenyurt'ta bir kişi önce tartıştığı komşusuna, ardından sokaktakilere pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan ateş üç kişi yaralandı.

Esenyurt Örnek Mahallesi 1534. Sokak'ta komşular arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, bir kişi, pompalı tüfekle önce komşusuna, ardından da sokaktakilere ateş açtı. Açılan ateş sonucu komşu ile yoldan geçen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine özel harekat polislerinin de aralarında olduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayda kullanılan pompalı tüfeği ele geçirirken, ateş eden şüphelinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. (DHA)