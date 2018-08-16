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Esenyurt'ta kumar baskını

Ersan SAN-Özgür EREN İSTANBUL,(DHA) ESENYURT'TA kumar oynama makinesi imalatı yapan bir kişi, makinelerini pazarlamak için tanıtım videosunu sosyal medyada paylaşınca polis tarafından gözaltına alındı

16 Ağustos 2018 14:22

Ersan SAN-Özgür EREN İSTANBUL,(DHA)
ESENYURT\'TA kumar oynama makinesi imalatı yapan bir kişi, makinelerini pazarlamak için tanıtım videosunu sosyal medyada paylaşınca polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin, tanıtım videosunda olası polis baskınında makineleri nasıl kaçıracağını da anlattığı ortaya çıktı.  
İddiaya göre, T.K. adlı bir kişi, el çantasına gizlenmiş kumar makinesi imal ederek onu pazarlamak için tanıtım videosu çekti. Videoda polislerden \'Amca\' diye bahseden T.K., olası bir polis baskınında kumar makinesini nasıl gizleneceğini de anlattı. T.K. çektiği tanıtım videosunu sosyal medyada paylaştı. 
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, videoyu yükleyen kişiyi takibe aldı. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu kumar makinelerinin Merkez Mahallesi Ahmet Arif Caddesi üzerinde bir kahvehanede olduğunu belirledi. Kahvehaneye müşteri gibi giren polisler,  kumar oynanmasını cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
Polis ekipleri, kumar imalatı yapılan yerin de aralarında bulunduğu 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Kahvehaneye yapılan baskında ise T.K. kumar oynatırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kumar oynayan 3 kişiye de, kumar oynamaktan para cezası uygulandı. T.K.\'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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