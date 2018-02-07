Esenyurt'ta Kapalı Spor Salonu ve Özel Eğitim Sınıfı açıldı

İSTANBUL, (DHA) - Esenyurt Belediyesi tarafından ilçeye yeni bir Kapalı Spor Salonu ve Özel Eğitim sınıfı yapıldı. Salon ve Özel Eğitim Sınıfı 2017-2018 eğitim öğretim döneminin ikinci yarılının ilk gününde hizmet vermeye başladı. (İstanbul-dha)

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde, Esenyurt Ahmet Keleşoğlu İlkokulu Nezahat Ahmet Keleşoğlu Özel Sınıfı ile yine aynı okul bahçesinde Asım Nihat Arslan Kapalı Spor Salonu hizmete açıldı. Açılış törenine Esenyurt İlçe Kaymakamı Ekrem İnci, Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, Hayırsever İş adamı Elvan Arslan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, okul müdürleri ve öğretmenler katılım sağladı.

“ÖNCE İYİ BİRER İNSAN OLMALIYIZ”

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Okullarımızın bahçesinde 10 okulumuza spor salonu yapıyoruz. Amacımız en iyi şekilde yaşanabilen Esenyurt elde etmek ve bunun için daha iyi eğitim sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımız öğretmenleriyle beraber uyum içinde çalıştığı zaman ülkenin birer parçası olmak için en büyük çabayı göstermiş olurlar. 13 yıl boyunca en çok eğitim merkezleri, okullar, spor salonları yaptıran enlerin eğitim anlamında en yüksek olduğu belediyeyiz. Bizler için vatanına milletine hayırlı birer evlat olup, bu vatanını emrine girmeye hak kazanırlar. Benim söylediğim gibi ‘Emrinizdeyiz’, bu vatanın emrinde olmak için önce iyi bir insan olmalıyız. Sonra iyi bir eğitmen, iyi bir sporcu, iyi bir mühendis, iyi bir anne, iyi bir baba olmak için önce iyi bir insan olmak gerekir. Bu vatan Afrin’de korunacaksa Afrin’den, Şam’da korunacaksa Şam’da koruyacağız. Bu vatan için bu ülke için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Kıymetli öğrenciler, bu gün sizin gününüz, spor salonunuz yapıldı. Bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Ne yaparsanız yapın hayır işi yapmaktan vazgeçmeyin.”

Başkan Alatepe ardından Esenyurt Kaymakamı söz alarak yeni eğitim dönemi ile birlikte özel eğitim sınıfı ile yeni spor salonunun hayırlı olması temennisinde bulundu. Protokol konuşmaları ardından Ahmet Keleşoğlu İlkokulu öğrencilerinden Evliya Demir “Spor Yap Spor” adlı şiirini okudu. Okulun 2’nci sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan gösteri dikkat çekti. Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü güreş, Jimnastik, Taekwonda ve Kickboks ekiplerinin hazırlamış olduğu gösteriler programa katılanlar tarafından büyük alkış aldı.

(FOTOĞRAFLI)