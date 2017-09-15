ESENYURT'TA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt\'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik sabaha karşı operasyon düzenledi. Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken, narkotik köpeği de aramalara katıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt\'ta daha önceden belirlenen adresleri yaklaşık 4 ay öncesinden takibe aldı. Polis ekipleri yaptığı fiziki takip sonucu bu gece sabaha karşı 05:30 sıralarında düğmeye basarak daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri katılırken, polis helikopteri de havadan destek verdi. Ayrıca herhangi bir olumsuzluğa karşı da Çevik Kuvvet polisi de önlem amaçlı koperasyona katıldı. Operasyon kapsamında Esenyurt Pınar Mahallesi, 1259 Sokak üzerinde bulunan 6 katlı ve kullanılmayan inşaat halindeki bir binaya giren polis ekipleri içeride aramalar yaptı.

MERDİVEN BOŞLUKLARINA DUVAR ÖRÜLMÜŞ

Özel Harekat polisleri ve Narkotim polisleri operasyon için binaya girdiklerinde her yeri didik didik aradı. İnşaat halindeki binanın üst katlarına çıkmak isteyen polis ekipleri merdivenlere duvar örüldüğünü görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Balyoz yardımıyla duvarı yıkan polis ekipleri katlara çıktığında ise içeride uyuyan şüphelilerle karşılaştı. Karşılarında polisleri gören şüpheliler yere yatırılarak gözaltına alındı. Bu sırada operasyona hassas burunlu \"Fırtına\" isimli narkotik köpeği de katılarak arama yaptı. Özel harekat polisleri sokak başlarında önlem alırken, polis helikopteri de havadan destek verdi. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Operasyon sonrası gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Operasyon yapılan inşaat halindeki bina

- Özel harekat polislerinin içeri girmesi

- Özel harekat polislerinin bina içinde ki araması

- Polislerin örülen duvarları kırması

- Gözaltına alınan şüpheliler

- Polis köpeiğinin araması

- Polis helikopterinden görüntü

- Genel ve detaylar



