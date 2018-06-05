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ESENYURT'TA HAREKETLİLİK (1)

  Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Esenyurt'ta bir inşaatın bahçesinde bulunan sanayi tüpü nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı

05 Haziran 2018 13:47

 

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Esenyurt\'ta bir inşaatın bahçesinde bulunan sanayi tüpü nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Esenyurt Yaşar Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalışanlar bahçede sanayi tüpü görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yaşar Kemal Caddesi ve bağlı sokakların tamamı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine bomba imha uzmanı gelmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:
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-Tüpten görüntü
-Polis ekipleri
-Güvenlik önlemleri
-Kapalı yollar
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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