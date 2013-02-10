Esenyurt'ta ev isyanı

İstanbul Esenyurt' ta bir inşaat şirketinden aldıkları evlerin kendilerine teslim edilmediğini öne süren yaklaşık 200 kişi protesto gösterisi düzenledi.

Kendilerini 'Esenyurt Mağdurları Platformu' olarak tanıtan yaklaşık 200 kişilik grup saat 14.00'de Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda eylem düzenlendi. "100 bin kişinin ahını aldınız", "Artık yeter tapumuzu verin" ve "İmar affı istiyoruz" yazılı pankartlar açan grup, yanlarında getirdikleri beyaz balonları gökyüzüne bırakarak, düdük çaldı.

'Mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyoruz'

Esenyurt Mağdurları Platformu adına konuşma yapan Ömer Arıca, belediyeler ve inşaat şirketleri arasındaki sorunlar nedeniyle kendilerinin mağdur duruma düştüklerini savunarak "Kiracı sıfatından kurtulabilmek için merkeze uzakta da olsa sıcak bir yuva kurmak amacıyla paralarını ve hayallerini kaptıran bir kitleyiz. Kaptırdığımız paraların, kavuşamadığımız tapuların ve yıkılan hayallerin sorumluları bellidir.

Bir yandan bölgeden inşaat yapan inşaat şirketleri, bir yandan Esenyurt Belediyesi, bir yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir yandan da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'dır. Başbakanımız bir an önce harekete geçmeli ve bu insanların mağduriyetini gidermelidir. Binlerce konut mağdurunun sorunları acilen çözülmelidir" dedi. Meydanda toplanan vatandaşlardan bazıları "Alın terimizle çalışıp biriktirdiğimiz paralarla bir yuva sahibi olmak istedik. Helal paralarımızı kimsenin yemesine müsaade etmeyeceğiz. Mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandılar. Ellerinde ev maketleri ve beyaz balonlar bulunan grup basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.