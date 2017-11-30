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Esenyurt'ta dehşet anları;sokak ortasında kadını ezdi kaçarken bir kişiye daha çarptı

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) Esenyurt'ta aracıyla dehşet saçan sürücü 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiye de çarparak kaçtı

30 Kasım 2017 18:21

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) Esenyurt\'ta aracıyla dehşet saçan sürücü 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiye de çarparak kaçtı.
Güvenlik kamerasına yansıyan olay, Esenyurt\'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Sokağa hızla giren aracın sürücüsü, sokak ortasında aracını bir anda durdurdu ve geri geri gitmeye başladı. Bu sırada, yolun karşısına  geçmeye çalışanlar arasındaki  66 yaşındaki Süleybe Mutlu, aracın altında kalarak ezildi. Aracandan inen sürücü, kadını ezdiğini farkedince tekrar aracına binip hızla gaza bastı. 


 

ÖNÜNDEN GEÇENE DE ÇARPTI

Bu sırada olayı görenler aracın yanına doğru geliyordu. Erdoğan Koçoğlu aracı durdurmak için önüne geçti. Gaza basan sürücü, önünden geçen Koçoğlu\'na çarparak kayıplara karıştı. Koçoğlu bu sırada kolundan yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ezilen Süleybe Mutlu\'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis sokağı kapatarak inceleme yaptı. İncelemenin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.


 

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniyye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracın hızla gelerek sokak ortasında durması, geri geri giderek yaya olarak yolun karşısına geçen kadını ezmesi, sürücünün araçtan inip ezilen kadına bakması, sürücünün aracıyla kaçmak isterken  bu sırada önüne geçen kişiye çarpması da görülüyor.

(FOTOĞRAF)

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