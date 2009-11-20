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Yaşam

Esenyurt'ta çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul, polisle kimlik sormak için durdurmak istediği iki kişi arasında çatışma çıktı. Şahıslardan biri hayatını kaybetti, biri polis, 2 kişi yaralandı.

20 Kasım 2009 02:00

T24 - İstanbul Esenyurt'ta, polis ile kimlik sormak için durdurmak istediği iki kişi arasında çatışma çıktı. Şahıslardan biri hayatını kaybetti, biri polis, 2 kişi yaralandı.

Polis ekipleri, saat 21.30 sıralarında Firuzköy bulvarında şüphelendikleri iki kişiyi durdurmak istedi.

Şüpheliler kaçınca, polis yoldan geçen bir minibüsü durdurarak peşlerine düştü.

Bir sokakta sıkıştırılan iki kişi polise ateş açınca, Yunus ekiplerinde görevli polisler de karşılık verdi.

Çatışmada şüphelilerden biri öldü, diğeri kaçtı.

Polis memuru Oğuzhan Vural ile minibüs sürücüsü İsmail Durmuş yaralandı.

Yaralıların sağlık durumu iyi.

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, olay yerine giderek incelemede bulundu.

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