Esenyurtta bir apartman 5 cm kayarak yerinden oynadı

İstanbul Esenyurt'ta bir binanın temel atma çalışmaları sırasında yanında bulunan apartman yaklaşık 5 cm kayarak yerinden oynadı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri apartmanı boşaltarak mühürledi. Apartman sakinleri geceyi sokakta geçirdi.

Olay, akşam saat 18.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 1865 Sokak No 31’de meydana geldi.

İddiaya göre, yeni yapılan bir bina inşaatının temel atma çalışmaları sırasında yanında bulunan apartmanda hareketlilik meydana geldi.

İçinde vatandaşların yaşadığı apartman, yanında bitişik halde bulunan diğer apartmandan ayrılarak aralarında yaklaşık 5 cm açıklık oluştu.

Olay üzerine apartman sakinleri durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen zabıta ekipleri, bina içerisinde yaşayan vatandaşları binadan boşaltarak binayı mühürledi.



Apartman sakinleri, sokak üzerinde yere serdikleri battaniye ve yorganlarla geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı.

'Çoluk çocuğu nereye götüreceğiz'

Apartman sakinlerinden Ceylan Erdal, "Komşular söyledi dışarı çıktık, baktık bina gidiyor. Duvarlar yıkılıyor, kimsenin umurunda değil. Git gide de açılma var. Herkes evinde uyuyor biz de sokakta.

Yan tarafta inşaat yapılıyor ama yetkililerden kimse yok. Bina mühürlenerek tamamen boşaltıldı. Hiç kimse içeri giremiyor korkudan. Sesimizi duyan yok. Artık kim hesabını verecekse versin.

Zaten ilk gelen zabıta ekipleri bütün canları hiçe sayarak dalga geçer gibi, 'Bir şey olmaz girin eve' dedi. Daha sonra ikinci zabıta geldi, 'İçeri giremezsiniz' diyerek apartmanı mühürledi. Ama kalacak yer de göstermedi. Çoluk çocuğu nereye götüreceğiz. Ben alt katta oturuyorum, en ufak bir şeyde ben nasıl dışarı çıkacağım" şeklinde konuştu.

Zabıta ekiplerinin gündüz binada inceleme yapacağı öğrenildi.