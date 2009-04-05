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Yaşam

Esenyurt'ta bina çöktü: 2 yaralı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 katlı bir bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından çöktü.

05 Nisan 2009 03:00

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 katlı bir bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından çöktü. 

Esenyurt Merkez Mahallesi Bağlarçeşme Caddesi üzerindeki 2 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın bir kısmı yıkılırken binada bulunan Faruk ve Oktay Tonka yaralandı. Yaralılar, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

İtfaiye yetkilileri, yangını söndürdürdükten sonra yaptığı incelmede, binada doğal gaz sisteminin bulunmadığını ve patlamanın bodrum katındaki kimyasal maddelerden meydana gelmiş olabileceğini belirtti.

Binanın giriş katında bulunan internet kafede çalışan Furkan Yaşakan, patlamanın Faruk ve Oktay Tonka'nın dükkanlarını temizlemeye geldikten sonra olduğunu söyledi.

Bu arada, patlama nedeniyle çevredeki bina ve araçlarda maddi hasar oluştuğu görüldü.

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