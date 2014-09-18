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Yaşam

Esenyurt'ta AVM'ye silahlı saldırı

Esenyurt'ta bir AVM'ye uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi

18 Eylül 2014 10:45

Esenyurt'ta kimliği belirsiz 3 kişi, bir alışveriş merkezine uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı. Saldırı sonrası çok sayıda mermi AVM'nin camlarına isabet etti.

Saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, AVM'nin camlarına çok sayıda mermi isabet etti.

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çelik yeleklerini giyen polisler, alışveriş merkezi çevresinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri AVM'de incelemelerde bulundu. Ateş açılan bölgede çok sayıda boş kovanın bulunduğu dikkat çekti.

Polis ekiplerinin yaya olarak kaçan üç saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.

 

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