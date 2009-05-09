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Yaşam

Esenyurt’ta 14 yaşındaki çocuk gölette boğuldu

09 Mayıs 2009 21:12

Esenyurt'ta 14 yaşındaki çocuk, yağmur sularının birikmesiyle oluşan gölette boğuldu.

Örnek Mahallesi'ndeki yeni mezarlık yakınında bulunan gölete yüzmek amacıyla giren Yunus Emre Kelek, zemini çamur balçığı haline gelen gölette boğuldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılan çocuğun cesedi, Avcılar Medicana Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaklaşık bir yıl önce toprak alınmasıyla açılan bölgenin, yağmur sularının birikmesiyle gölet haline geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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