Esenyurt’ta 14 yaşındaki çocuk gölette boğuldu

Esenyurt'ta 14 yaşındaki çocuk, yağmur sularının birikmesiyle oluşan gölette boğuldu.



Örnek Mahallesi'ndeki yeni mezarlık yakınında bulunan gölete yüzmek amacıyla giren Yunus Emre Kelek, zemini çamur balçığı haline gelen gölette boğuldu.



Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılan çocuğun cesedi, Avcılar Medicana Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yaklaşık bir yıl önce toprak alınmasıyla açılan bölgenin, yağmur sularının birikmesiyle gölet haline geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

