Esenyurt'ta 1 polis memuru şehit oldu

Esenyurt'ta polis şüpheli kovalamacası sırasında yaşanan boğuşmada, ateş alan tabancadan çıkan merminin isabet ettiği bir polis memuru şehit oldu.



Fatih Mahallesi'ndeki Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi önünde gece saatlerinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri küçük yaştaki E.G. ile bir arkadaşını üzerlerinde uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.



Daha sonra bu kişiler, yaşları 18'den küçük olduğu için kelepçe takılmadan Esenyurt Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Esenyurt Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen E.G. ve arkadaşı, karakola götürülürken 19 Mayıs Bulvarı'nda polis aracının trafik ışığında durmasını fırsat bilerek, aracın arka kapısını açarak kaçmaya başladı.



Bunun üzerine yaşanan kovalamacada, polis ekipleri E.G. ve arkadaşını 952. Sokak'ta yakaladı. Burada yaşanan boğuşma sırasında ateş alan tabancadan çıkan kurşun, polis memuru Halil Taşçı'nın (29) başına isabet etti.



Ağır yaralanan Taşçı, arkadaşları tarafından Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Halil Taşçı, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Olayın ardından hastaneye gelerek bilgi alan İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, ''Boğuşma sırasında silah kimin elindeyken ateşlendi bilemiyoruz. Bu mesleğin bu tür zorlulukları var. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüz. Ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum'' diye konuştu.



Olayın ardından bir kişi polislerce olay yerinde yakalanırken, kaçan E.G'nin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.



Adana'da silahlı saldırı: 1'i polis 4 yaralı



Adana'da eğlenceden dönen bir grup, otomobil ile su sıçrattığı için uyardıkları kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda 1'i polis memuru 4 kişi yaralandı.



Cem Şahin, Cenk Şahin, Naile Şahin ile Antalya'nın Alanya ilçesi Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olduğu bildirilen polis memuru Yurdadoğu Arık, bir akrabalarının düğününe katıldıktan sonra düğün evine gitti.



Daha sonra, düğün evinden çıkarak bir bara eğlenmeye gitmek isteyen grubun içinde bulunduğu 34 DCS 29 plakalı otomobile plakası alınamayan bir araç tarafından su sıçratıldı.



Araçtaki şahsı uyaran gruptakiler, daha sonra bara giderek eğlendi. Grubu takip eden şahıs, bar dönüşü gruptakilerin içinde bulunduğu otomobile Adnan Kahveci Bulvarı İller Bankası kavşağında tabancayla ateş açtı.



Açılan ateşte vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Cem Şahin ile Naile Şahin Adana Numune Hastanesinde, Cenk Şahin ile Yurdadoğu Arık ise Çukurova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

