Esenyurt'un nüfusu 57 ili geride bıraktı; 150 bin yabancı rakama dahil değil!

İstanbul'un Esenyurt ilçesi 957 bin 398'e ulaşan nüfusuyla 6'sı büyükşehir olmak üzere 57 ili geride bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu, 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak açıkladı. Söz konusu dönemde nüfusun yüzde 18,49'unun yaşadığı İstanbul 15 milyon 462 bin 452 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık şehri unvanını korudu.

6 büyükşehir de Esenyurt kadar nüfusa sahip değil

İstanbul'un en kalabalık ilçesi Esenyurt ise birçok ilden fazla nüfusuyla dikkati çekiyor. Ülkede en kalabalık ilçe olma özelliğini sürdüren Esenyurt'un nüfusu 957 bin 398 kişiye ulaştı.

Bayburt 81 bin 910, Tunceli 83 bin 443, Ardahan 96 bin 161, Gümüşhane 141 bin 702, Kilis ise 142 bin 792 nüfuslu iller olarak belirlendi. Böylece, Esenyurt'un, yaklaşık olarak Bayburt ile Tunceli'nin 11, Ardahan'ın 9, Gümüşhane, Kilis ve Artvin'in 6, Çankırı ve Bartın'ın 4 katı nüfusa ulaştığı hesaplandı.

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Esenyurt, 1 milyona yaklaşan nüfusuyla 6'sı büyükşehir olmak üzere 57 ili geride bıraktı. Büyükşehirler arasında yer alan Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya, Ordu ve Erzurum'un nüfusu, ilçenin gerisinde kaldı.

İstanbul nüfusunun yaklaşık yüzde 6,2'sini, Türkiye genelinin ise yüzde 1,14'ünü Esenyurt'ta yaşayan nüfusa kayıtlı vatandaşlar oluşturdu.

150 binden fazla yabancıyla 1 milyonu aşıyor

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, 957 bin 398'e ilçede yaşayan yabancıların dahil olmadığını belirterek, 150 bin civarında yabancıyla birlikte nüfusun 1 milyonu aştığını söyledi.

İlçenin 57 ilden büyük olduğunu dile getiren Karagül, "Burada ilginç bir durum var. İlçenin nüfusu son 10 yıldır her sene yaklaşık 60 bin artarken 2020'de sadece yaklaşık 3 bin kişi arttı." dedi.