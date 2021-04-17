Esenyurt'ta taciz iddiası; mahalle sakinleri tekme tokat dövdü!

İstanbul Esenyurt'ta, bir ay boyunca takip ettiği kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi mahalleli yakalayarak, darp etti. Tacize maruz kaldığı iddia edilen kadının kız kardeşi de şüpheliye tokat attı.

Merkez Mahallesi'nde önceki akşam yaşanan olayda, iddiaya göre, ablasını 1 aydır takip ederek sözlü tacizde bulunan şüpheliyi fark eden kız kardeşi durumu mahalle sakinlerine söyledi.



Şüphelinin sokağa gelmesi üzerine mahalle sakinleri, tacizci olduğu iddia edilen kişiyi darp etti. Tacize maruz kaldığı iddia edilen kadının kız kardeşi de şüpheliye tokat attı.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mahalle sakinlerini sakinleştirdi. İki tarafın da birbirinden şikâyetçi olması üzerine şüpheli ve kadınlar polis merkezine götürüldü. (DHA)