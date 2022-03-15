Esenyurt’ta şüpheli ölüm: Giriş kaydı çıkmadı, Özge Binnur Oruç'un erkek arkadaşı hakkında işlem başlatıldı

Esenyurt'ta 19 yaşındaki Özge Binnur Oruç'un düştüğü öne sürülen rezidansta yaşamadığı, misafir giriş kaydının da bulunmadığını belirlendi. Oruç'un erkek arkadaşı hakkında adli işlem başlatıldı.



Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özge Binnur Oruç, 32 katlı rezidansın 6'ncı katından 'düştü'. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Oruç'un öldüğü belirlendi. 'Şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçen olayda, Özge Binnur Oruç'un rezidansta yaşamadığı, misafir giriş kaydının da bulunmadığını belirlendi.

Polis, araştırmalarını sürdürürken, Oruç'un erkek arkadaşı R.Ş.S.'nin olay saatinde 112'yi arayarak kız arkadaşına ulaşamadığını ve yaşamına son vermiş olabileceğine dair ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özge Binnur Oruç ile R.Ş.S.'nin Avcılar'da bulunan bir alışveriş merkezinde tartıştıkları, Oruç'un buradan ayrıldığını belirledi. Oruç'a ulaşamayan R.Ş.S.'nin bir süre beklediği, ardından kendisini arayan Oruç'un “Hakkını helal et" diyerek telefonu kapattığı öne sürüldü. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.Ş.S.'yi polis merkezine götürerek hakkında adli işlem başlatıldı. (hda