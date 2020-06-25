Esenyurt'ta meydana gelen selde bir kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da iki gün önce gerçekleşen sağanak yağış sonucu Esenyurt'ta meydana gelen selde 1 kişinin ölümü ve 4 kişinin yaralanması ile ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık, ölümde sorumluluk tespiti için bilirkişi incelemesi yapılması talimatı verdi. Bilirkişi incelemesi sonunda ceza soruşturmasının genişletilerek sürdürüleceği kaydedildi.

Öte yandan Esenyurt'ta dere yatağında bulunan bölgeye imar izni verildiği, sığınak olması gereken yerlerin dairelere çevrilerek kiraya verildiği, dere istinat duvarlarının delindiği iddialarıyla ilgili yetkililerin hazırlayacağı raporlar doğrultusunda sorumluluk tespit edilmesi halinde görevi ihmal ve kötüye kullanma suçlamasından da soruşturma açılabileceği öğrenildi.