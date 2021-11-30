Esenyurt'ta 2 işçi uçan çatıyla birlikte yere savruldu, ağır yaralandı

İstanbul Esenyurt’ta, çatıda çalışan 2 işçi, fırtınanın etkisiyle çatıdan savrulup önce bir marketin reklam panosuna, ardından da araca çarptı. 1'i ağır 2 işçinin yaralandığı olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde, Sultaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Bir sitede, çatıda çalışan 2 işçi şiddetli rüzgarla birlikte çatıdaki parçaların kopmasıyla yere savruldu. Yere savrulan işçiler, önce bir marketin reklam panosuna, ardından da bir araca çarparak ağır yaralandı. Yaralanan işçilerin üzerine çatıdan kopan parçalar da geldi. İşçilerin yardımına koşan vatandaşlar, olayı sağlık ekiplerine bildirdi.

Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olaya tanık olan bir vatandaş, “Çatıda 2 -3 arkadaş çalışıyordu. Bir tanesi kendisini rüzgar çoğalınca diğer tarafa atarak kurtardı. Diğer ikisi ise çatı ile birlikte reklam panosuna çarptı. İçlerinden birisi kafasını aracın camına vurdu. Kafasını çarpan kişi şu anda yoğun bakımda” dedi. (İHA)