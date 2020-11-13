Esenyurt'ta 'güzellik yarışması': Miss Uganda

İstanbul Esenyurt'ta Koronavirüs önlemleri kapsamında mühürlenen bir eğlence mekanında "Miss Uganda" güzellik yarışması düzenlendiği ortaya çıktı.

İstanbul Esenyurt'ta alınan tedbirlere uyulmadığı için yaklaşık 2 hafta önce mühürlenen bir gece kulübünün faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.

Kapalı olması gereken eğlence mekanında dün "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlendi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, güzellik yarışmasında konser ve parti verildiği de görülüyor.

Birincilik için yarışan kişiler podyumda yürürken, izleyicilerin sosyal mesafe kuralına uymayarak yarışmayı izlediği görüntülere yansıyor.