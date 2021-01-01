Esenyurt’ta bir kadın sokakta ölü bulundu

İstanbul Esenyurt'ta temizlik görevlisi, Arife N.’nin cansız bedenini sokakta buldu. Arife N.’nin cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Esenyurt Turgut Özal Mahallesi 24 Sokak'ta sabah saatlerinde sokağı gelen temizlik görevlisi, bir kadının 2 otomobil arasında hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cansız bedeni bulunan kişinin 4 çocuk annesi Arife N. olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, sokakta incelemeler yaptı. Arife N.'nin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)